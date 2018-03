Tragisch verkeersongeval Meeuwen: ”Straat was net afgesloten om ze veiliger te maken”

Meeuwen-Gruitrode - In Meeuwen-Gruitrode is een meisje van 13 op een tragische manier om het leven gekomen. Het meisje was te voet op weg naar huis toen ze werd aangereden door een achteruitrijdende vuilniswagen.

Lees ook: Tienermeisje komt om het leven bij zwaar ongeval in Meeuwen

Het tragische verkeersongeval speelde zich maandagmiddag af rond 13.00 uur. Het meisje was op weg naar huis toen het noodlot toesloeg. Ze werd gegrepen door een vuilniswagen. Die probeerde te keren in een doodlopende straat. Volgens enkele buurtbewoners is de straat onveilig, nét omdat de gemeente heeft besloten om de straat af te sluiten. Andere buurtbewoners nemen afstand van deze uitspraak en geven aan dat de verkeersveiligheid wel verbeterd is sinds de bloembakken er staan.

Ook burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) reageert aangeslagen.