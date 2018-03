Vol vertrouwen: Bondscoach Saudi-Arabië gaat zich niet ingraven tegen Rode Duivels

1-1 werd het vrijdag tussen Saudi-Arabië en Oekraïne. Lang niet slecht. Bondscoach Juan Antonio Pizzi droomt dan ook dat zijn ploeg tegen een topland als België eveneens iets kan neerzetten. “In Europa zijn wij niet gekend, nee. Dat is iets waar onze tegenstander misschien wel bezorgd om moet zijn.”

Zelden gezien. Een bondscoach die zijn perschef overrulet en zegt dat de journalisten gerust nog een extra vraag mogen stellen. Pizzi praat graag, maar de taalbarrière Spaans-Engels-Arabisch verhindert hem dat toch wat. De tot Spanjaard genaturaliseerde Argentijn heeft nochtans een duidelijk doel met Saudi-Arabië: zich straks tonen op het wereldkampioenschap als attractieve, aanvallende ploeg. “De match tegen België staat voor ons dan ook volledig in het teken van dat WK”, zegt de bondscoach. “We willen tegen een ploeg die bulkt van de beste spelers ter wereld ons voetbal proberen spelen. Daarvoor hebben we de nodige wapens.”

Vierde interland voor Pizzi

Pizzi zal zich morgen niet aangraven. De bondscoach gelooft dat hij het de Rode Duivels lastig zal kunnen maken met zijn geliefde recept: aanvallend en technisch verzorgd voetbal met veel hoge pressing. Een haast utopische gedachte tegen een topploeg als die van België. “Het is gewoon ons voetbal”, zegt de bondscoach van de Saudi’s, zelf nog maar toe aan zijn vierde interland. “Het is onze bedoeling om de bal te hebben en dan te beginnen spelen. Of om die bal zo hoog mogelijk te veroveren. Onze spelers zijn amper bekend in Europa, maar hebben op Aziatisch niveau al veel bereikt. Misschien is dat wel een voordeel voor ons. Onze onbekendheid is iets waar onze opponenten bezorgd over mogen zijn.” En dus ook België.