Eden Hazard: “Desnoods speel ik linksachter”

Eden Hazard is zelden van de wijs te brengen. Vragen over zijn positie bij Chelsea, een contractverlenging, de kritiek van Courtois en De Bruyne… Hij pareert ze als een topkeeper. “Dat ik niet blij zou zijn als nummer negen? Nonsens, ik speel zelfs als linksachter als de coach dat wil.”

Een knipoogje hier, een grapje daar,… Is Eden Hazard ooit slecht gezind te krijgen? De aanvoerder van de Rode Duivels presenteerde zich op de persconferentie zoals altijd: schalks en goedlachs. Toch meenden we de afgelopen maanden te merken dat hij niet zo gelukkig is met zijn situatie bij Chelsea. Als ‘valse negen’ in de spits loopt hij verloren. En daar wordt hij niet blij van. Maar volgens Hazard vergissen we ons daar in. “Ik speel best graag als nummer negen”, zegt de Rode Duivel. “Dat is het probleem niet. Het is anders dan spelen op mijn normale positie, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet graag doe. Nummer negen, nummer tien,… Ik speel zelfs als linksachter als de coach dat wil.”

Het lijkt eerder een pose dan de waarheid, maar het is iets waar Hazard zich bij de Rode Duivels alvast geen zorgen over moet maken. Roberto Martinez liet al verstaan dat het niet zijn bedoeling is om Hazard als diepe spits uit te spelen. Waar de dribbelkont zich ook geen zorgen over maakt: zijn toekomst bij Chelsea. Thibaut Courtois en Eden Hazard lieten eerder dit seizoen al eens verstaan dat ze hun toekomst bij The Blues aan elkaar wilden verbinden. Courtois heeft inmiddels verteld dat hij voor het WK duidelijkheid wil over zijn contractsituatie in Londen. Geldt dat ook voor Hazard? “Kijk, ik ga nu eerst de competitie met Chelsea op een goede manier afwerken, dan het WK spelen en dan vertrek ik met vakantie. We zien wel wat daarna gebeurt. Ik denk er nog niet aan. Ik lig nog twee jaar onder contract bij Chelsea, waar ik heel gelukkig ben.”

“Geen mentaliteitsprobleem”

Als kapitein van de Rode Duivels kreeg hij op de persconferentie ook de uitspraken van Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne voorgeschoteld. Zij klaagden deze week over het systeem en de mentaliteit bij de Rode Duivels. “Elke speler heeft zijn eigen mening. Maar het is altijd gemakkelijk om het na een verlies op de mentaliteit van de spelers te steken. Dat is hier geen probleem. En het systeem is altijd hetzelfde geweest. We weten hoe we moeten spelen, we hebben voetballers die het kunnen uitvoeren.”