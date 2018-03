CD&V eist onafhankelijk onderzoek naar levensduur F-16’s

Meerderheidspartij CD&V wil dat een onafhankelijke expert alle beschikbare rapporten over de levensduur van de F-16-gevechtsvliegtuigen onder de loep neemt. Volgens Kamerlid Veli Yüksel is louter becijfering opvragen bij producent Lockheed Martin niet genoeg. Dat was nochtans het plan van defensieminister Steven Vandeput (N-VA). “Maar Lockheed Martin is betrokken partij in deze zaak”, zegt Yüksel. “Daardoor hebben we onvoldoende garantie op de volledigheid van de informatie.”

De christendemocraten vragen dat een neutraal onderzoeksbureau de drie rapporten bestudeert: het eerste uit 2015, dat door de regering werd opgevraagd bij Defensie, én de twee studies door Lockheed Martin, die aan het licht kwamen nadat oppositiepartij SP.A documenten lekte.

“Vooral die studie uit 2015 is opvallend”, zegt Yüksel. “Alles wijst erop dat de cijfers die Defensie daarin gebruikte een verlenging van de levensduur wel móésten uitsluiten.”

Deadline

CD&V wil dat het grondig onderzoek vóór 18 april klaar is, want dat is de deadline voor de twee audits bevolen door minister Vandeput. Die audits focussen overigens enkel op wie wat wist binnen het leger over het achterhouden van de Lockheed Martin-studie die SP.A vorige week publiceerde.