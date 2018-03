Ook Moeskroen krijgt Thaise eigenaar

Na OH Leuven komt nu ook Moeskroen in Thaise handen. De eersteklasser wordt overgenomen door zakenman Pairoj Piempongsant. Een strategische zet met het oog op het halen van een licentie, zo lijkt het, want de Thai is goede maatjes met sterke man Pini Zahavi. Omdat Zahavi spelersmakelaar is, mag hij strikt genomen geen eigenaar zijn van Les Hurlus.

Dat Moeskroen het nieuws uitgerekend nu bekendmaakt, is niet toevallig. De club heeft het elk jaar lastig zijn licentie te halen. Bovendien rusten er al twee jaar ernstige verdenkingen op de herkomst van de financiële middelen van Latimer, het Maltese fonds dat eigenaar was van Moeskroen.

Pairoj Piempongsant is een gewezen zakenpartner van Zahavi. Om die reden lijkt de kans groot dat spelersmakelaars Pini Zahavi en de Albanees Fali Ramadani de plak zullen blijven zwaaien op Le Canonnier.

Piempongsant is overigens een naam als een klok in de Engelse voetbalwereld. Tien jaar geleden speelde hij een beslissende rol in de verkoop van Manchester City door de Thaise ex-premier Thaksin Shinawatra aan de sjeiks van Abu Dhabi.

Door de overname hebben op dit ogenblik 8 van de 24 profclubs in ons land Aziatische eigenaars.