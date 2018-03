Eline De Munck zet meisje dat haar ‘te dik’ noemt op haar plaats

Presentatrice en zaakvoerster van Odette Lunettes Eline De Munck is momenteel op vakantie in het Amerikaanse New Orleans. De zon schijnt er volop en de blondine maakte afgelopen weekend van de gelegenheid gebruik om te poseren in een babyblauw badpak. Dat Instagramkiekje vond één volger maar niets…

Eline De Munck ziet er vandaag stralend uit, dat bewees ze met een foto in badpak met ruches. Eén volger met de naam Lisaxmenten vond het beeld niet oké en had kritiek op de blondine haar lichaam. “Je bent net wat te dik voor dat badpak”, stond er te lezen. Ook De Munck zelf merkte de reactie op en gaf meteen een antwoord. “Weet je wel hoe ongepast en onbeleefd dit is?”, vroeg ze aan de vrouw. “Oh en by the way: you are full of shit. I rock this swimsuit”, voegde ze er nog aan toe.

Bitch

Vervolgens maakte De Munck een screenshot van haar respons en voegde ze de ‘conversatie’ toe aan haar verhaal. Over de foto schreef ze nog in zwarte blokletters het woord ‘bitch’, mocht de hater in kwestie nog niet doorhebben dat ze over de schreef ging.

Bodyshaming

Veel andere volgers van Eline laten in de reacties onder de foto weten dat ze er fantastisch uitziet en spreken de vrouw die aan bodyshaming deed aan. “Ha ha, een typisch geval van een trol met verschillende accounts die zulke reacties plaatst om ruzie te stoken. Waarschijnlijk een laag zelfbeeld en geen leven waardoor ze zich hiermee moet bezighouden. Zoek een psycholoog, kind. Moest je echt zoveel zelfvertrouwen hebben, zou je deze reactie geplaatst hebben met je ‘eigen’ account”, schrijft iemand. “Staat je goed. Looking stunning!”; luidt de boodschap aan de BV.