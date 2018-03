Van een gespierde leeuw tot een genderneutrale duivel: 7 weetjes over de mascottes van nationale ploeg

Vanavond bekampen de Rode Duivels Saoedi-Arabië. Niet de grootste tegenstander, en dus niet veel toeschouwers. Maar de fans krijgen vanavond wel iets nieuws te zien. In het Koning Boudewijnstadation wordt onze nieuwe mascotte ‘Red’ officieel voorgesteld. ‘Red’ is na Diabolix maar pas de tweede, echte mascotte in de recente geschiedenis van ons Belgisch voetbalelftal. Wij verzamelden zeven weetjes over Diabolix, Red en de mysterieuze Superduivel.