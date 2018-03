Neos Borgloon bezoekt brandweerkazerne en voetbalstadion

Borgloon - Na de voordrachten tijdens de wintermaanden is Neos Borgloon weer gestart met de maandelijkse uitstappen. De eerste uitstap was dan ook een succes met 55 deelnemers.

Het bezoek in de brandweerkazerne begon met de kennismaking met de gids, tevens brandweerman, die ons alle aspecten van de brandweer uit de doeken deed. De brandweer Sint-Truiden is verantwoordelijk voor interventies op het grondgebied van: Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Gingelom, Borgloon, Hoepertingen, Rijkel en Heers. Zij maken samen met brandweer Tongeren en ook brandweer Borgloon, deel uit van “Sector Zuid”, het meest zuidelijke deel van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Na heel wat raadgevingen over brandpreventie, brandveiligheid, het verzorgen van brandwonden, CO-vergiftiging, rookmelders enz.. werd een bezoek gebracht aan het wagenpark. Een tas koffie tussendoor om alle emoties door te spoelen, kon iedereen waarderen.

Waar het meest naar werd uitgekeken was de rondleiding in Stayen. Op Stayen draait (bijna) alles rond sport. Stayen is dan ook de thuisbasis en het multifunctionele stadion van voetbalclub STVV. Gedurende een 90 minuten durende rondleiding bezochten wij plaatsen waar men normaal gezien niet zo vlug zal komen. Een van de hoogtepunten zijn het veld, de kleedkamers, de fitness en het wellnesscomplex van de spelers, de meeting rooms en hotelkamers met zicht op het veld. Sinds 2013 vestigden zich verschillende winkels in het multifunctioneel stadion, dat is uitgroeit tot 12.000 m² aan winkelvloeroppervlakte.

Een lekker maal in het Grand Café sloot deze leerrijke en interessante uitstap af.