SHOPPING. Met deze producten is je huid echt klaar voor zon

Heel lang zou het nu toch niet meer mogen duren. Voor we met blote benen in de zon mogen wandelen. Omdat een goede voorbereiding het halve werk is: negen producten die je huid voorbereiden op dat moment waarop het écht lente wordt.

Gooi je winterdagcrème nog niet meteen de deur uit, maar vul hem aan met een paar druppeltjes van deze concentraten, die je teint doen heropleven. Het concentraat van Annayake bevat een extract van het Wu-Zhu-Yu fruit en stimuleert de oppervlakkige microcirculatie, waardoor je een stralende, rozige, heldere huid krijgt. De Golden Glow Booster bevat een zelfbruiner voor het gezicht, die een subtiele glow geeft (zonder strepen!).

Annayake, concentraat voor een gezonde uitstraling, 45 euro voor 20 ml, te koop bij Planet Parfum en de betere parfumerie

Clarins, Golden Glow booster, 24.95 euro voor 15ml, te koop in de parfumerie

In afwachting van rokjesdag kan het geen kwaad je benen al voor te bereiden op dat moment waarop ze weer zonder panty naar buiten mogen. Nivea heeft een nieuwe bodylotion met Q10, speciaal voor een verstevigende en verfrissende werking voor de benen. Wanneer het écht zover is, kan je dat winterse wit eraf halen met de Golden Legs van Nannic, een zachte waterproof lichaamsfoundation met gemicroniseerd goudpoeder die de huid een mooie gouden gloed geeft.

Nivea, Fresh Effect, 7.89 euro voor 200 ml, te koop bij de drogist

Nannic, Golden Legs, 29.60 euro voor 30 ml, te koop bij de Nannic-instituten en via nannic.be

Wil je niet hélemaal een melkfles zijn in je zomerjurk, kan je nu al beginnen met een zachte zelfbruiner te smeren. Kies geen te donkere kleur, maar een licht product dat een subtiele glow geeft - het resultaat is natuurlijker én je vermijd strepen en vlekken. Een klassieker in het gamma is de Summer Revived Body Lotion van Dove, een combinatie van een bodylotion en een zelfbruiner. De Body Sculpting Gradual Tan van HE-SHI belooft ook een geleidelijke bruining en een afslankend effect dankzij de formule met caffeïne. Dankzij de speciale handschoen van het merk kan je hem zonder strepen smeren.

Dove, Summer Revived Body Lotion, 8.15 voor 200 ml, te koop bij de drogist

HE-SHI, Body Scultping Gradual Tan, 23 euro voor 120 ml, te koop in erkende salons en bij iU by Multipharma

Om je huid voor te bereiden op de zon, heeft Mylène (je weet wel, van de homeparty’s) een starter creme die je nu al kan beginnen smeren. In de crème zit een melanine-activator, die maakt dat je sneller een mooi egaal kleurtje krijgt eens de zon zich laat zien. Opgelet: dit is geen zonnecrème, dus in de zon moet je nog altijd een zonnebescherming gebruiken.

Mylène, Starter, 9.10 euro, te koop via http://shop.mylene.eu

Toch verrast door de zon? Dan fake je die sunkissed huid gewoon met een vleugje terracotta bronzer. De versie van BE creative Make-Up werkt met een opbouwbare dekking, zodat je zelf kiest hoe bruin je wil lijken. Met de Miracle Duo Glow van Max Factor, een duo van concealer en highlighter, kan je makkelijk een egale teint en een mooie reflecterende glow faken.

BE Creative Make-Up, terracotta bronzer, 14.95 euro, te koop bij Ici Paris XL

Miracle Glow Duo van Max Factor, 17.99 euro, vanaf 23 april te koop bij Kruidvat