Daltonschool viert Dag van de Kleuter

Meeuwen

Meeuwen-Gruitrode - De voorbije weken werden de kleuters uit de Daltonschool letterlijk in de spotlights gezet.

De voorbije weken werkten de kleuters rond het thema 'Wilde dieren' en hebben ze samen met hun juffen een musical in elkaar gestoken.

Op deze manier leerden de kleuters decors maken, acteren en dansen...maar vooral genieten van hun eigen talenten.

De ouders mochten op deze dag ook niet ontbreken en mochten komen genieten van dit mooie spektakel in een echt oerwoud.

De kleuters werden getrakteerd op een heus applaus, een ontbijt, een reis rond de wereld in de jungle in de gemeentelijke sporthal, een springkasteelen een receptie om hen te belonen.

Proficiat aan onze Daltonkleuters... het was een prachtige dag!