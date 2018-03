Sportief directeur Zorc verlengt contract bij Borussia Dortmund tot 2021

Michael Zorc (55) blijft tot 30 juni 2021 sportief directeur bij Borussia Dortmund. Zijn vorige contract liep af in 2019. Dat heeft de Duitse club maandag op zijn website bekendgemaakt.

“De sportieve successen van de voorbije tien jaar zijn nauw verbonden met de naam Michael Zorc. Ik kijk heel erg uit naar de verdere samenwerking”, verklaart algemeen directeur Hans-Joachim Watzke.

De in Dortmund geboren Zorc speelde 463 Bundesliga-wedstrijden in het shirt van Borussia en scoorde daarin 131 keer. Verder werkte hij 66 Europese wedstrijden (13 doelpunten) en 28 bekerpartijen af voor de club uit Noordrijn-Westfalen. Niemand speelde meer wedstrijden voor Borussia Dortmund. Als speler kroonde hij zich twee keer tot landskampioen en pakte hij een keer de Duitse beker. In 1997 won hij met Borussia de Champions League. Meteen na zijn spelerscarrière (1981-1998) trad Zorc toe tot het management van de club. Hij zag in die hoedanigheid hoe Dortmund de Bundesliga nog drie keer won en twee keer de Duitse beker in de trofeeënkast mocht plaatsen.

Na 27 speeldagen staat Dortmund op de derde plaats in de Bundesliga, op 18 punten van leider Bayern München.