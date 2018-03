KVLV gaat naar Ladies Fair Goed Gevoel

Centrum

Alken - Op zondag 25 maart ging KVLV Alken centrum naar de Ladies Fair Goed Gevoel die doorging in Flanders Expo in Gent.

In een ontspannende sfeer kom men volop shoppen, nieuwe dingen ontdekken, proeven, genieten en van alles en nog wat beleven. Men kon deelnemen aan verschillende workshops zoals kapsel- en make-up advies; kookworkshops met voedingsadvies door Pascale Naessens en Sandra Bekkari. Boeiende lezingen bijwonen o.l.v Leo Bormans, Laurentine Van Landeghem en Claudia Van Avermaet. Voor de juist outfit, tips en advies kon men zich laten inspireren door Jani Kazattzis. Martine Prenen stelde haar nieuw boek 'Forever Young' voor en deelde haar beste tips, recepten en weetjes...

Ook 'Ons', dat gegroeid is uit KVLV Vrouwen met vaart, was aanwezig. Ze zijn vooral bekend om hun jarenlange ervaring en professionele inzet in de kinderopvang, gezinszorg, kraamzorg en huishoudhulp. KVLV Vrouwen met vaart, de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen, lanceert in samenwerking met craywinckelhof een eigen nieuw karaktervol blond vlierbloesem biertje: Ferm Fien. Dit sloegen de Alkense KVLV'ers bij het binnenkomen meteen aan de haak, zodat de sfeer er meteen goed in zat. Na een geweldige dag trokken deze dames geïnspireerd huiswaarts.