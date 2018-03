Mode Gek, gekker, gekst, dat is streetstyle tijdens de Tokyo Fashion Week

Modebloggers en fashionista's willen graag opvallen tijdens de modeweken en trekken daarvoor de gekste outfits aan, maar in Japan doen ze daar met plezier nog een schepje bovenop. Tijdens de Tokyo Fashion Week, die elk jaar rond eind maart plaatsvindt, duiken de meest imposante looks op in het straatbeeld. Zo zie je er heel wat oversized streetwear, dolle prints, felle kleuren en vooral heel wat opvallend schoeisel. Eén ding staat vast, op vlak van uitbundige streetstyle geeft Tokio alvast New York, Parijs, Londen en Milaan het nakijken.