Van theekopjes tot borden: prins Harry en Meghan Markle hebben nu hun eigen servies

De hype rond het huwelijk van de prins Harry en voormalig actrice Meghan Markle bereikt een nieuw hoogtepunt: fans van het Britse koningshuis kunnen nu een servies kopen dat helemaal in het teken staat van hun grote dag. Dat heeft het Royal Collection Trust, die wordt beheerd door de Queen, maandag aangekondigd.

De collectie is in het korenbloemblauw en heeft zowel witte als gouden details, zo zijn de initialen van Harry en Meghan op elk stuk terug te vinden in sierlijke gouden letters en staan er ook witte lintjes op. De kronkelige print op de stuks is dan weer geïnspireerd op de Gilebertus-deur van de St George’s Chapel, waar het paar op 19 mei zal trouwen.

Het is nog niet duidelijk of de zeshonderd gasten op het prinselijk huwelijk hun hapjes in deze borden zullen voorgeschoteld krijgen, maar de mensen thuis kunnen de lijn wel in huis halen. Ze is te koop in de souvenirwinkel van de Royal Collection. Prijzen starten vanaf 19,95 pond (omgerekend 22,90 euro.)

Volgens de Britse krant The Daily Mail vertoont het porseleinen gamma gelijkenissen met de collectie die uitkwam toen prins William en Kate Middleton in het huwelijk traden. Hun servies was versierd met tekeningen van witte duiven, maar ook met afbeeldingen van witte lintjes en gouden harten tegen een lichtgrijze achtergrond.