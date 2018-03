Colruyt en Delhaize blijven voorlopig parmaham verkopen

Zowel de Colruyt groep als Delhaize contacteren momenteel hun leveranciers van parmaham, om na te gaan of zij hun product produceren conform de normen inzake dierenwelzijn.

Dat doen ze nadat dierenrechtenorganisatie GAIA maandag beelden van ernstige dierenverwaarlozing in zes Noord-Italiaanse varkensboerderijen verspreidde. In afwachting van meer duidelijkheid gaat de verkoop in beide supermarktketens gewoon door.

De varkenskwekerijen waar de wantoestanden gefilmd werden tussen december 2017 en februari 2018, bevinden zich in de Italiaanse provincies Brescia, Cremona en Mantua. "De beelden tonen schrijnende wantoestanden met een totaal gebrek aan dierenwelzijn en hygiëne. Zieke, ernstig gewonde en dode varkens en wetsinbreuken bij de vleet", aldus GAIA, dat supermarkten vraagt om de verkoop van parmaham onmiddellijk stop te zetten.

"Nodige maatregelen treffen"

Delhaize laat weten de "schokkende beelden" te hebben gezien. "Naar aanleiding van deze beelden hebben wij dadelijk contact opgenomen met onze leverancier van parmaham om deze situatie te laten onderzoeken. Indien de inbreuken betrekking zouden hebben op onze leverancier, dan zullen we, in lijn met onze bestaande aanpak, de nodige maatregelen treffen", klinkt het maandag in een mededeling.

Ook Colruyt zal indien nodig maatregelen treffen, maar stelt dat het momenteel niet duidelijk is om welke bedrijven het gaat. "Wij nemen momenteel contact op met de Italiaanse leveranciers, om ons ervan te verzekeren dat zij op geen enkele manier betrokken zijn bij de beelden die gemaakt zijn", zegt persverantwoordelijke Silja De Cock. "We gaan ervan uit dat onze leveranciers niet betrokken zijn, maar contacteren hen om zeker te zijn. Momenteel wordt de verkoop niet stopgezet", klinkt het nog.