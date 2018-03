Obbi Oulare zet Nederlander op zijn plaats na racistische opmerking over Jonge Duivels

De Rode Duivels U21 versloegen vorige week Nederland met ruime 1-4 cijfers in een oefenwedstrijd. Die overwinning kwam blijkbaar hard aan bij een Nederlander, die zich op Twitter minachtend uitliet over de Jonge Duivels. “Jong wie? België?”, aldus de Twitteraar, die zich vervolgens vragen stelde bij achternamen als Oulare, Lukebakio en Dimata. Antwerp-spits Oulare zag die tweet en reageerde gepast: “Ja, jong België. Ik ben in Waregem geboren, wat wil u misschien zeggen?”.