Lanaken - De procureur eiste maandag voor de correctionele rechtbank in Tongeren een celstraf van twee jaar voor een Lanakenaar die door het lint ging tijdens carnaval. Hij sloeg een gepensioneerde man zonder reden bewusteloos.

Op 7 februari 2016 vierden ze feest in Lanaken. Het was carnaval, iedereen was uitgelaten en pintjes werden met gemak leeggedronken. Tot een van de feestende mannen te horen kreeg dat zijn zoon was betrokken ...