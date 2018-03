Marc Verlinden is nieuwe voorzitter Basketbal Vlaanderen

Marc Verlinden is zaterdag verkozen tot nieuwe voorzitter van Basketbal Vlaanderen. De voormalige scheidsrechter volgt Adri Welvaarts op en blijft minstens tot 31 december 2021 op post. Dat heeft Basketbal Vlaanderen maandag bekendgemaakt. Welvaarts blijft lid van de Raad van Bestuur.

De 58-jarige Verlinden was al als penningmeester actief in de Raad van Bestuur. De licentiaat criminologie heeft een verleden als scheidsrechter in het basketbal, zowel in 5X5 als 3X3. Daarnaast beschikt hij over een ruime ervaring als bestuurder, zowel op club- als beleidsniveau.

“Ik wil werk maken van een vlotte communicatie met alle stakeholders, zowel intern als extern, en in overleg het deugdelijk bestuur van onze organisatie verder uitbouwen”, zo verklaart de kersverse voorzitter. “Samen met mijn collega-bestuurders wil ik me in eerste instantie focussen op de oprichting van een nieuwe nationale entiteit én een competitiehervorming, zowel op niveau van senioren als jeugd.”

Verlinden is de vijfde voorzitter sinds het bestaan van Basketbal Vlaanderen. Hugo Daemen, Marc Van Vooren, Miguel Stevens en Adri Welvaarts gingen hem voor.