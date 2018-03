Brabantse Pijl houdt vast aan traditie met 27 hellingen, slechts zeven WorldTour-teams tekenen present

In Groot-Bijgaarden werd woensdag de 58e editie van de Brabantse Pijl (1.BC), die verreden wordt woensdag 11 april, voorgesteld. Er komen met Bahrein-Merida, BMC, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, Quick-Step Floors, LottoNL-Jumbo en Team Dimension Data zeven WorldTour-teams aan de start. Het parcours werd aan niet veel wijzigingen onderworpen.

“Bij de Brabantse Pijl zijn de sleutelwoorden dit jaar continuiteit, traditie en beleving”, stelde organisator Pascal Demol. “Continuiteit omdat het peloton al voor de elfde keer vanuit Leuven zal starten, en de renners voor de achtste keer om de overwinning zullen strijden op de Brusselsesteenweg in Overijse. Traditie is er met de doortocht in Alsemberg. Alsemberg en Sint-Genesius-Rode zijn en blijven de thuisbasis van organisator Rode Sportief. Tenslotte de beleving, hier is het voor de wielerliefhebbers nog steeds mogelijk om van kortbij de sfeer van topsport op te snuiven. Er is de toegankelijkheid. De Brabantse Pijl is een koers op mensenmaat.”

Aan het traject tussen Leuven en Overijse werd dit jaar niet veel gesleuteld. “Na de officieuze start in groep vanop de Grote Markt zal er een lokale ronde in het centrum van Leuven plaatsvinden. Door wegenwerken in Oud-Heverlee en vooral in Sint-Joris-Weert zal de officiële start ditmaal niet plaatsvinden in Leuven, maar wel op de Tervuursesteenweg in Heverlee. Dit is enkele honderden meters voorbij de Ring rond Leuven. Nieuw is dan ook de passage op de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee en de Nijvelsebaan in Bertem. De Smeysberg wordt nu de eerste helling van de dag. Via de Holstheide, die de renners uitzonderlijk afrijden, wordt opnieuw op het gebruikelijke traject gereden. We tellen in totaal 27 hellingen tot de Brusselsesteenweg in Overijse”, besloot Pascal Demol.

Vorig jaar ging de zege in de Brabantse Pijl naar de Italiaan Sonny Colbrelli. Hij haalde het van de Tsjech Petr Vakoc. Tiesj Benoot werd derde voor Tim Wellens.

Slechts zeven WorldTour-teams: “Maar we klagen niet”

Het is een algemene trend aan het worden: WorldTour-teams richten hun aandacht meer en meer op de WorldTour-wedstrijden. Ook de Brabantse Pijl krijgt met dit fenomeen af te rekenen. Ondanks het feit dat die eendagswedstrijd het label buiten categorie krijgt aangemeten en een jarenlange traditie heeft, was de interesse van WorldTour-teams maar lauw.

“Het is jammer te moeten vaststellen dat we op woensdag 11 april slechts zeven WorldTour-teams aan de start krijgen in Leuven. Vroeger was dat anders, maar sinds de reglementswijziging dat de ploegen maar met zeven renners mogen starten is er veel veranderd”, stelt Pascal Demol.

“De teams hebben nu niet alleen minder renners, ook qua logistiek doen ze het met heel wat minder. Minder renners is ook minder personeel en een kleiner wagenpark. Zo krijg je als organisator veel sneller een negatief antwoord op een uitnodiging. Maar ik klaag niet. Op de voorlopige deelnemerslijst staat alvast de naam van Sonny Colbrelli, onze laatste winnaar”, vervolgde Demol. “Ook Tiesj Benoot en Tim Wellens, respectievelijk de derde en vierde in 2017 maken hun opwachting. Bij BMC is Dylan Teuns aanwezig en ook Quick-Step Floors vaardigt een sterk blok af. Ons parcours met 27 hellingen nodigt uit om echt koers te maken en dat hebben we al jaren aan een stuk gezien. Ik reken dan ook dit jaar op een razend spannende Brabantse Pijl.”

. Deelnemende ploegen

WorldTour-teams:

Bahrein-Merida, BMC, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, Quick-Step Floors, LottoNL-Jumbo en Team Dimension Data

Procontinentale teams:

Aqua Blue Sport, CCC, Cofidis, Direct Energie, Israel CA, Nippo-Vini Fantini, Roompot-Nederlandse Loterij, Sport Vlaanderen-Baloise, Fortuneo-Samsic, Novo Nordisk, Veranda’s Willems-Crelan, Vital Concept, Wantry-Groupe Gibert, WB-Aqua Protect-Veranclassic

# Belga context ## Related picture(s) [Brabantse Pijl - CYCLING BRABANTSE PIJL RACE]

View full context on [BelgaBox]

(belga)