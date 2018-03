La Redoute wil echte winkels openen in België

Webwinkel La Redoute heeft al elf fysieke winkels in Frankrijk en wil binnenkort ook winkels openen in België. Dat schrijft het Belgische retailvakblad Gondola.

Het Franse bedrijf wil het fysieke luik uitbreiden en plant daarom opening van echte winkels in België, maar niet alleen ons land is binnenkort aan de beurt. Ook in Zwitserland wil La Redoute shops openen. De winkels zullen vooral in grote steden, zoals Antwerpen of Brussel, komen te liggen. Dat vertrouwde Sandrine Guichard, directeur Maison & Décoration bij de winkel, toe in een interview met het tijdschrift.

La Redoute, voor het grootste deel i n handen van de Parijse Galeries Lafayette, stond de voorbije decennia vooral bekend dankzij de dikke catalogus vol mode- en interieurartikelen. In 1998 was de overstap naar online een feit. In 2015 opende in Frankrijk de allereerste fysieke winkel en sindsdien zijn er nog tien bijgekomen.