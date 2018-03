Hasselts bedrijf bouwt mee aan megaziekenhuis in Midden-Oosten

Hasselt / Sint-Lambrechts-Herk / Wimmertingen / Kermt / Spalbeek / Kuringen / Stokrooie / Stevoort - Het Hasseltse bedrijf Airdeck gaat de komende 2 jaar ruim 350.000m² lichtgewichtsvloeren leveren voor één van de grootste ziekenhuisprojecten in het Midden-Oosten. Dat is goed voor zo’n 70 voetbalvelden. Voor Airdeck is het project ruim 3,5 keer groter dan het grootste project dat het tot nu toe gedaan heeft. Het Hasseltse bouwbedrijf wil in de toekomst dan ook vaker de kaart van het buitenland trekken.

De zeventig voetbalvelden aan vloer zullen door lokaal productiepartner Rnaco Zamil worden gelegd in “Special Forces Medical City” in Djedda, een van de grootste ziekenhuisprojecten in het Midden-Oosten. “Dit betekent voor Airdeck een belangrijke en grote stap in onze verdere internationale ontwikkeling”, zei Veronique Houben, CEO van Airdeck Building Concepts.

Het bedrijf focust sinds 2015 op ziekenhuizen en techniekintensieve gebouwen. In België werkte het bijvoorbeeld mee aan het ZNA in Antwerpen, het Ziekenhuis Maas-Kempen in Maaseik en projecten op de site van UZ Leuven.

In dergelijke gebouwen zijn vlakke vloersystemen van essentieel belang. “Die gebouwen hebben nood aan flexibiliteit om alle toekomstige wijzigingen mogelijk te maken, en daar kunnen wij de echte meerwaarde bieden”, aldus Houben.

Om te kunnen groeien in de nichesector, ging Airdeck op zoek naar projecten in het buitenland. Via exportsessies van ondernemersorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Limburg legde het de eerste contacten met partners die in het Midden-Oosten actief zijn.

