‘Temptation’-verleider heeft een zwak voor presentatrice Annelien: “Ik word verlegen als ze in de buurt is”

In een nieuw ‘Temptation Island’-filmpje mogen de verleiders vertellen wie hun droomvrouw is. Van een Victoria’s Secret-model tot de roodharige actrice Emma Stone: verschillende beroemde dames passeren de revue. Maar de ultieme vrouw van verleider Tijs staat net iets dichter bij hem… Hij krijgt het warm van presentatrice Annelien Coorevits.

“Ik heb haar de hele tijd gezien. Ik word verlegen als ze in de buurt is”, zegt hij in de camera. Wat hij niet ziet, is dat de blondine achter hem staat en alles kan horen. “Ik heb het tegen haar nog niet toegegeven, maar ik zou haar apart willen nemen en dat duidelijk maken”, klinkt het zelfzeker.

En dan springt de enige echte Annelien ‘Temptation Tijs’ in de nek. “Ge je me apart pakken?”, vraagt ze. De man wordt inderdaad verlegen, maar vindt de verrassing ook fantastisch. “Dit is awesome. Ik word rood nu. Echt rood. Topvrouw, echt topvrouw”, zegt hij terwijl hij aan het bekomen is van de innige ontmoeting.

Rood haar

Verder geen Belgische dames op het verlanglijstje van de verleiders. Joshua vindt Victoria’s Secret-model Josephine Skriver “een mooi, heel natuurlijk meisje dat het volledige pakketje is”. Fabrizio heeft het iets moeilijker om op de naam van zijn droomvrouw te komen. Ze heeft rood haar, sproetjes en droeg in een film al eens konijnenoren. Uiteindelijk schiet de naam Emma Stone hem te binnen.