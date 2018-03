Betrapt: Kim Kardashian maakt een foutje met Photoshop

Afgelopen zaterdag was de Amerikaanse realityster Kim Kardashian in Washington om samen met haar man Kanye West en dochtertje North deel te nemen aan de March For Our Lives, een mars tegen wapengeweld. Die dag plaatste ze ook een selfie in wandeloutfit online, maar fans betrapten haar op een - redelijk duidelijke - fout met Photoshop.

Op het eerste gezicht lijkt de foto heel normaal: Kim Kardashian stapt naar een poederroze auto in haar Yeezy-outfit - inclusief koersbroek en flipflops op hakken. Maar wie goed kijkt, ziet dat er iets schort aan de achtergrond. Een auto achter de realityster (die sinds kort weer bruin haar heeft, red.), is zodanig digitaal samengeduwd dat hij meer op een vuilnisbak lijkt.





Volgens fans heeft Kardashian de foto smaller gemaakt om er zelf magerder uit te zien, maar is ze de achtergrond erna vergeten aanpakken. Het feit dat de foto bewerkt is staat vast: in een kiekje van de paparazzi ziet de auto achter haar er immers wél normaal uit.

Foto: Photo News

De brunette kreeg veel kritiek op het beeld en besloot dan maar om de reactiemogelijkheid onder de foto uit te zetten. De foto zelf staat wel nog online. Het is niet de eerste keer dat de ster knoeit met het bewerkingsprogramma. Eerder deelde ze al een kusfoto met Kanye waarop haar kin visueel smaller werd gemaakt.