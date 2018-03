Bruid keert niet terug uit penitentiair verlof: huwelijk in gevangenis op laatste nippertje geannuleerd

Een huwelijk dat normaal gezien maandagochtend moest doorgaan in het arresthuis in de Antwerpse Begijnenstraat, is op het laatste ogenblik geannuleerd. De bruid was niet teruggekeerd uit penitentiair verlof.

Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) was naar eigen zeggen onderweg naar het arresthuis in de Antwerpse binnenstad om het huwelijk te voltrekken, toen hij telefoon kreeg. Zijn aanwezigheid was niet meer nodig. Wat bleek? De bruid was niet teruggekeerd uit penitentiair verlof.

“Het gebeurt niet vaak dat een huwelijk op het laatste moment plots wordt afgezegd”, aldus Cordy. “En ook een huwelijk in de gevangenis is zeldzaam, deze legislatuur hebben we er twee of drie gehad. Wat ik vandaag meemaakte is dus wel uitzonderlijk.”

Of de bruidegom wel aanwezig was, kon Cordy niet zeggen. “Ik wil de privacy van het koppel respecteren”, zegt hij.

Bij het gevangeniswezen wil men niet reageren op het verhaal van de gevluchte bruid. “Wij communiceren niet in individuele dossiers”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “Maar als iemand niet terugkeert uit penitentiair verlof wordt die persoon geseind.”