Van truien tot nietjes: is ‘De Mol’ met deze tips al ontmaskerd?

Mollen vangen, het kan verschrikkelijk moeilijk zijn. Zeker wanneer alle kandidaten van het zesde seizoen van het populaire programma zich in de eerste aflevering al allemaal verdacht weten te maken. Maar wie is de echte saboteur? Met onze tips, de hulp van enkele opmerkzame Mollenvangers én de meest bizarre theorieën ooit, raken we met zijn allen misschien één stap dichter bij ‘De Mol’.

Spoiler alert! Wil je nog niet nadenken over de ware identiteit van de mol, of heb je de eerste aflevering nog niet gezien? Lees dan later pas verder.

Psychologe Kelly had perfect de mol kunnen zijn. Ze leek in de zoektocht naar de graven van 2.500 euro wel heel verward bij het lezen van de kaart, en een vaste hand had ze niet, toen ze “door de stress” de opdracht met dominosteentjes in het honderd lopen. Maar het rode scherm bewees dat de zenuwen haar echt parten hadden gespeeld én dat de mol bovendien een sterk spel speelde: hij of zij heeft de psychologe perfect van het juiste spoor weten afhouden. Een belangrijke tegenstander uitgeschakeld, dus.

De fiches: Pascale

Als er één iemand wat flaters begaan heeft in de eerste aflevering, dan is het Pascale wel. De officier bij het leger bleef bungelen aan de draden tijdens de rappel en las de zin op het bord niet eens. Later sloeg ze Steve zijn tips tijdens ‘Wie is het?’ vakkundig in de wind, om tijd te rekken door ‘Pamela Anderson’ niet te noemen.

Foto: VIER

Maar daar raken mollenvangers niet van in de ban, wel van de informatie die VIER naast het programma steeds vrijgeeft over de kandidaten. Want is Pascale geen “M(arine) O(fficier bij het) L(eger)”? Om nog maar te zwijgen van de hints naar de opdrachten in haar playlist. ‘I want to break free’ denk je vast tijdens het levend begraven, ‘Suzanne’ is ook een vrouwennaam zoals in de Mariachiproef en de rappel kunnen we samenvatten als een race tegen de ‘Clocks’...

Blinde Baha: Bahador

Per ongeluk of expres: Bahador heeft al enkele subtiele verwijzingen naar een mol achtergelaten. In zijn playlist prijkt een nummer van Ray Charles: de blinde zanger. Mollen zijn trouwens ook doodsbang van kippen, omdat die op hun grond scharrelen en pikken. De bange dieren trekken zich dan terug en maken zich snel uit de voeten. De stoere Baha leek ook niets liever te willen in de stierenarena.

Baha en Gilles zijn de enigen met een zonnebril, ik geef het maar mee #demol — PTRVDA (@PTRVDA) March 25, 2018

Niet(j)es: Jeffrey

Als we één ding zeker weten in ‘De Mol’ is het dat niets is wat het lijkt. De programmamakers maken er immers naar jaarlijkse traditie een sport van om allerlei hints in de afleveringen te steken, als tips over de echte identiteit van de mol. Maar ze onderschatten hun publiek en hun mollenvangers niet, en maken de verwijzingen daarom aartsmoeilijk. Verklappen de nietjes van de grafredes zo al een geheim? Bij iedereen was er sprake van vier nietjes, maar bij Jeffrey zagen we een heel ander patroon...

Jeffreys grafrede. Foto: NBO

Dan hebben we het nog niet over de kleur van zijn molboekje. Dat was taupe. Je weet wel, het Franse woord voor… mol.

De vloek van de priester: Pieter

Twee quotes van Pieter uit de eerste aflevering zullen we niet snel vergeten. Tijdens de rappel volgde de ene ‘Fucking Hell’ de andere ‘Godverdomme’ razendsnel op. Priester Pieter mag uiteraard vloeken, maar dat is wel een bewijs dat hij alvast één van de geboden aan zijn laars lapt. Gebod nummer twee, ‘Zweer niet ijdel, vloek noch spot’ heeft hij alvast achterwege gelaten. Wie weet zet hij dan ook zeven en acht voor dit spel op een lager pitje: ‘Vlucht het stelen en bedriegen. Ook de achterklap en ’t liegen.’ En als dat het geval is: wie zegt dan dat Pieter de mol niet kan zijn?

Foto: VIER

Logische mol: Steve

Iemand die ene appel opgemerkt op één van de gitaren bij de Mariachiband? Wie beter keek zag dat de muzikant het logo van Apple had opgeplakt. En wie is de oprichter van dat computermerk? Inderdaad. Steve (Jobs).

De rat: Katrien

Wie de drie foutieve letters uit de basketbalproef bij elkaar zet, krijgt R-A-T. “Een verwijzing naar de bijnaam van Beerschot-Wilrijk, de ploeg van Jeffrey”, roepen enkele mollenvangers. Maar ook Katrien zou door die letters wel eens extra verdacht kunnen worden. Bij de basketballen waren immers ook nog de letters K-I-E-N te vinden. De enige naam die de basketballen samen konden vormen was: Katrien.

Bij de opdracht van de basketballen waren volgende letters aanwezig: K, I, E en N. De letters die ‘er niet bijhoorden’ waren: R, A en T. Met deze letters vorm je de naam ‘Katrien’. Groetjes. #demol — Stefanie André Sergeant (@StefSergeant) March 25, 2018

Het perfecte alibi: Joke

En dan was er nog die brief aan het einde van de eerste aflevering. “Lees eens luidop voor”, vroeg Channy, maar Joke stapte plots snel zonder één woord te zeggen dramatisch weg, om op een truck te springen en in de verte te verdwijnen. Voor de andere deelnemers was het meteen duidelijk: Joke staat een stap voor vanaf nu. En dat is natuurlijk het perfecte alibi, als ze de mol zou zijn. Elke keer wanneer ze nu meer lijkt te weten, dan hoeft dat niet van de programmamakers te komen, maar dan is er die mysterieuze brief als oorzaak.

De outfit: Channy

Mollenvangers op Twitter beloven ook Channy nauwgezet in het oog te houden, de komende afleveringen. Waarom? Omdat ze een opvallende trui aan had tijdens de eliminatieronde: de kleur van haar kleding kwam immers overeen met de kleur van het boekje van de afvaller, Kelly…

#demol

Bij de eliminatieronde had Channy een roze trui aan en Kelly haar molboekje was ook roos

Beetje verdacht — Emilie Goethals (@EmilieEmmeke) March 25, 2018

Sing-along-wrong: Lloyd

Lloyd heeft heel wat mollenstreken laten zien tijdens de Mariachitocht, zo zijn heel wat kijkers het erover eens. Oké, zijn persoonlijk opdracht was geslaagd, dat geven we toe. Maar dat kwam niet door de sportieve jonge Lloyd, want Katrien en Jeffrey maakten alle punten. Vooral dat ene moment waarop hij in zijn eentje achter de band aanliep, was opvallend. Hij leek immers enthousiast ‘Maria Maria’ mee te zingen, alsof hij in zijn persoonlijk playbackshow verzeild was. Maar toen later de titels van de liedjes moesten vallen, wist hij plots van niets.

Deze Twitteraar vond bovendien nog een ander spoor naar Lloyd in één van de Spaanstalige nummers in de auto.

Begintune in auto “Mariachi me acompaña cuando canto mi canción” en dan zie je later Lloyd meezingen #demol — Gunter Philtjens (@philtjens_g) March 25, 2018

Mysteries stapelen zich op

En dan was er nog die code. Opmerkzame kijkers zagen onderaan het geldoverzicht immers een lijn staan. Aan de rechterkant daarvan: woorden en codes, maar die zijn wel heel klein om te kunnen lezen. Wie weet stond het antwoord op de vraag ‘Wie is de mol?’ letterlijk op ons scherm...