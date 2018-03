Ook Chrissy Teigen heeft het helemaal gehad met Snapchat

Chrissy Teigen, badpakkenmodel en vrouw van John Legend met miljoenen volgers op sociale media, heeft Snapchat vaarwel gezegd. Dat doet ze naar eigen zeggen omdat ze er niet meer graag mee werkt en omdat de app een pijnlijke uitschuiver maakte met een poll waarbij gebruikers moesten aanduiden of ze liever Rihanna of Chris Brown een klap wilden geven.

Het zijn moeilijke tijden voor Snapchat. Het ziet zijn aandelen momenteel met miljoenen dalen in waarde en daar heeft de invloed van enkele celebrities heel wat mee te maken. Zo liet Kylie Jenner weten dat ze de app niet meer graag gebruikt omdat ze die niet meer zo gebruiksvriendelijk vindt nadat het een make-over had gekregen.

De doodsteek was echter een poll van Snapchat zelf waarbij het de vraag lanceerde of je liever Rihanna of Chris Brown zou slaan. Rihanna zelf reageerde woedend op het incident en raadde iedereen aan weg te blijven van Snapchat.

Nu volgt ook Chrissy Teigen haar voorbeeld en de kans is niet gering dat veel van haar miljoenen volgers hetzelfde zullen doen. Dat ze de app verlaat, maakte ze zelf via Twitter bekend. "Ik ben gestopt met Snapchat te gebruiken. De update, de constante klachten van mensen die me niet vinden, plus nog eens de poll over Rihanna... niet goed bezig."