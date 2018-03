Nederlands rapport waarschuwt voor de risico’s van botox en fillers

Het aantal artsen en schoonheidsspecialisten die botox en fillers injecteren neemt toe en dat verontrust Nederlandse onderzoekers aan het Erasmus MC in Rotterdam. Zij waarschuwen in het vakblad Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology voor de mogelijke risico’s wanneer de producten worden gebruikt door iemand die onvoldoende is gekwalificeerd.

De cijfers uit het onderzoek tonen aan dat fillers en botox in Nederland heel populair zijn. Zo’n 86,5 procent van de behandelingen worden uitgevoerd bij dames. De vorsers hebben dat percentage omgezet naar het gebruik bij mensen tussen 18 en 70 jaar. Daaruit blijkt dat 1 vrouw op 52 bij onze noorderburen voor vollere gezichtskenmerken koos. Vorig jaar alleen al werden er 300.000 ingrepen verricht om kraaienpootjes, rimpels en wallen weg te werken.

Andere opleiding

Maar de ingrepen zijn niet altijd even veilig, om de simpele reden dat een zogenaamd cosmetisch arts niet dezelfde uitgebreide opleiding heeft genoten als een plastisch chirurg. Om te voorkomen dat er iets mis gaat, waarschuwt het rapport om een arts te zoeken die voldoende bekwaam is om dit soort ingrepen correct uit te voeren. “Bij andere geneeskundige disciplines weten we hoe vaak er wordt geopereerd en hoe vaak er iets fout loopt. Met die cijfers kun je het risico van een bepaalde ingreep berekenen”, zegt hoofdonderzoeker Tom Decateser. Over ingrepen die bij de cosmetische arts gebeuren daarentegen ontbreekt het aan deze objectieve informatie. “Daar het aantal behandelingen in ons land hoog is, is het noodzakelijk om de mensen te wijzen op de mogelijke gevaren.”

Nevenwerkingen

Eerder waarschuwde de Belgische plastisch chirurg Steven Colpaert al voor de mogelijke risico’s naar aanleiding van een fillershype bij de ‘Temptation Island’-deelneemsters. “De gezondheidsinspectie in Nederland zal ook haar werk doen, maar het is wel zo dat in ons land heel wat behandelingen exclusief zijn toegewezen aan (plastische) chirurgen die een chirurgische opleiding hebben genoten. Dat is bij onze noorderburen niet zo uitgebreid. De risico’s bij fillers kunnen gaan van lichte nevenwerkingen zoals bloeduitstortingen en zwellingen tot harde knobbeltjes in de lippen of zelfs afsterven van stukken lip. Wie ze toedient moet een goede kennis hebben van de menselijke anatomie en snel de juiste maatregelen kunnen treffen als het misloopt. Want op zo’n moment is tijd heel belangrijk.”