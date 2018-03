Nieuw record: op deze pizza liggen meer dan honderd soorten kaas

De meest 'kazige' pizza ter wereld, die bakken ze in de Berlijnse zaak Vadoli Pizzaria. Met liefst 111 verschillende kaassoorten hebben ze daar nu het Guinness World Record binnengehaald.

In Berlijn hebben ze het wereldrecord van de pizza met de meeste verschillende soorten kazen in de wacht gesleept. Er liggen 111 kazen op, goed voor 288,6 gram. Het gaat dus telkens exact om 2,6 gram van elke soort op de pizzabodem en dat van mozzarella over Emmental, Leicestershire red, Comté tot Raclette de Chèvre.

Het is een iets anders dan een quattro formaggi en meteen goed voor een plaatsje in het Guinness World Records Book. Die eer valt Vadoli Pizzeria te beurt en dat dankzij de Amerikaanse chef die het in dienst heeft. "Met dit record verleggen we de grenzen en brengen we pizza naar een ander niveau. Je kunt er zoveel kanten mee uit", laat manager Nikolay Abrosov nog weten.

En voor wie het zich afvroeg, de langste pizza ooit werd in Los Angeles gemaakt en was 2,1 kilometer lang. Het record voor de grootste take-awaypizza behoort dan weer aan Michigan toe.