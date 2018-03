Financiële opdoffer voor F1-team na 'unsafe releases'

Het Amerikaanse Haas F1 team heeft na afloop van de GP van Australië 10.000 dollar boete gekregen voor zogenaamde 'unsafe releases' tijdens de race.

Romain Grosjean en Kevin Magnussen reden op een vierde en vijfde plaats alvorens ze hun pitstop afwerkten maar beide pitstops zouden een drama betekenen voor de Amerikaanse renstal.

Tijdens beide pitstops raakte een wiel niet goed gemonteerd, waarna Magnussen en Grosjean de pitlane verlieten en hun wagen langs de kant van de baan moesten parkeren. Magnussen slaagde erin dat op een redelijk veilige plaats te doen maar Grosjean moest zijn wagen langs de kant zetten bij het uitkomen van de tweede bocht. Het zorgde ervoor dat de safety car op de baan moest komen.

Het Haas F1 team kreeg voor beide incidenten een boete van in totaal 10.000 Amerikaanse dollar, wat neerkomt op 5.000 dollar per zogenaamde 'unsafe release'. De boete had echter veel hoger kunnen uitvallen maar de renstal gaf beide rijders onmiddellijk de instructie om de wagen aan de kant te zetten. Het zorgde ervoor dat de boete uiteindelijk tot een minimum beperkt bleef.

De twee pitstopincidenten blijven echter een 'dure' zaak voor het Haas F1 team. Naast de boete kan de grootste financiële aderlating immers mogelijk aan het einde van het seizoen volgen. Zonder de opgaves had het Haas F1 team misschien als vierde een vijfde gefinisht en dat zou 22 wk-punten opgeleverd hebben.

De afrekening aan het einde van het F1-seizoen kan het Haas F1 team veel duurder uitvallen dan de 10.000 dollar boete. Afhankelijk van de plaats in het constructeurskampioenschap worden er immers miljoenen euro's prijzengeld uitgedeeld. Een plaats hoger of lager in de uitslag van het kampioenschap kan verschillende miljoenen euro's verschil betekenen.

Inderdaad, die 22 wk-punten, kunnen het Haas F1 team nog zeer duur te staan komen ...

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: