VIDEO. Politie ontdekt grote hennepkwekerij in zeecontainers

De Nederlandse politie is maandagmorgen in Heerlen begonnen met het ontmantelen van een grote hennepkwekerij in zeecontainers en vrachtwagenopleggers.

In een loods aan de Handelsstraat werden zondagmiddag meerdere wietplantages aangetroffen in speciaal daarvoor ingerichte zeecontainers en vrachtwagenopleggers. Na een melding van brand op het terrein gingen agenten een kijkje nemen. Bij controle werd geen brand aangetroffen, maar wel de kwekerij.

In totaal gaat het om vijf opleggers die speciaal zijn geprepareerd voor wietteelt. Vier daarvan staan vol met ongeveer 500 planten. In vier zeecontainers werden zo’n 240 planten per stuk gekweekt. De politie is bezig de plantages te ontmantelen. Er zijn nog een aanhoudingen verricht.