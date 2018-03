Noah verloor been, nu heeft hij nieuwe droom: “Wil nieuwe Blade Runner worden”

Voetballen was zijn leven, maar toen sloeg het noodlot toe op vakantie. Na een scooterongeval verloor de Maastrichtse geneeskundestudent Noah Mbuyamba (19) zijn rechteronderbeen. Amper zeven maanden later heeft hij een nieuwe droom: “Ik wil naar de Paralympische Spelen”

Al sinds hij klein was, deed Mbuyamba niets anders dan voetballen. Zijn toekomst lag dan ook in de voetbalwereld te liggen, tot hij op vakantie in Indonesië een ongeval kreeg. “Op een gegeven moment wilden we naar het strand. We hadden scooters gehuurd. Onderweg naar het strand verloor ik de controle en daarbij ben ik tegen een boom aan geknald”, vertelt hij.

Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk duurde het nog vijf dagen vooraleer hij fatsoenlijke hulp kreeg. Hij werd overgevlogen naar Singapore, waar de dokters een drastische maatregel moesten nemen. “Mijn slagaders was inwendig gescheurd. De dokters hebben mijn been geamputeerd om mijn leven te redden.”

Blade Runner

Bijna was Mbuyamba helemaal niet teruggekeerd van vakantie, maar het was vooral zijn voetbalcarrière die hem wakker hield. “Dat was het enige waar ik aan dacht, dat ik niet meer kon voetballen. Ik wist dat ik de rest wel nog kon doen, dat ik gewoon kon studeren. Dat ik nog steeds een goede toekomst zou hebben.”

Het was een verpleegster in het ziekenhuis die hem moed insprak. “Ze zei: ‘Dan word je toch de nieuwe Blade Runner’.” Meteen vormde zich de nieuwe droom van Mbuyamba: deelnemen aan de Paralympische Spelen. Zoals de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius. Om zijn droom te bekostigen is de jonge Limburger nu op zoek naar geld via crowdfunding.

Inspirerend

Ex-topsporter Wout van Wengerden was ontroerd door het verhaal van Mbuyamba . “Zo diep vallen en dan zo snel weer eruit weten te klauteren en dat omzetten in een nieuwe droom, dat vind ik gewoon inspirerend”, vertelt hij in een video die hij maakte van Mbuyamba.