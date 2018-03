Amper zeven weken na haar bevalling pronkt Kylie Jenner al met platte buik

Kylie Jenner (20) beviel nog geen twee maanden geleden van dochtertje Stormi Webster, maar lijkt alweer helemaal in vorm te zijn. Op Snapchat pakte ze dan ook uit met een filmpje van haar platte buik. Maar daar kwam meteen heel wat reactie op. "Zo creëer je onrealistische doelstellingen voor kersverse moeders" klinkt het.

Kylie Jenner laat er na haar bevalling geen gras over groeien, zo is ze helemaal terug op sociale media en ze wil duidelijk ook zo snel mogelijk weer helemaal in vorm zijn. Op Instagram deelde ze dan ook een foto van zichzelf van voor haar zwangerschap in bikini met het bijschrift "Doelstellingen voor de zomer". Daarna deelde ze op Snapchat een filmpje van haar alweer platte buik, dus die doelstelling lijkt toch al enigszins bereikt te zijn.

Maar dat ze zo snel al weer haar vroegere lichaam te pakken heeft, stuit ook op verzet. Zo vinden heel wat van haar volgers het onnatuurlijk en moet ze net haar tijd nemen om weer helemaal de oude te worden. Anderen maken dan weer gewag van dat er plastische chirurgie aan te pas is gekomen en nemen het haar dus kwalijk dat ze zo onrealistische doelstellingen promoot. "Stop met jonge mensen leugens voor te houden", klinkt het.

?? goals! 3/24/18 Een bericht gedeeld door Kylie Jenner (@kyliesnapchat) op 24 Mrt 2018 om 12:06 (PDT)