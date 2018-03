Facebook weigert Belgisch gerecht te helpen in stalkingzaak

Voor Facebook is de privacy van een stalker blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van het slachtoffer. Dat zegt Mechels onderzoeksrechter Philippe Van Linthout. Het parket vroeg aan Facebook medewerking in een gerechtelijk onderzoek, maar kreeg een njet als antwoord. “In veel moorddossiers zien we nochtans dat alles begonnen is met stalking...”

“Privacy is belangrijk, maar we moeten wél nog ons werk kunnen doen.” Dat zegt onderzoeksrechter Philippe Van Linthout, nadat Facebook hem hulp geweigerd heeft in een stalkingzaak. Het vrouw wordt al lang belaagd via sociale media. Omdat de dader via valse profielen werkt, is het erg moeilijk om hem te pakken. Daarom vroeg het gerecht medewerking aan Facebook. Maar het antwoord daar is: neen.

Vorige week nog lekte uit dat de gegevens van 50 miljoen Facebookgebruikers voor grof geld stiekem doorgespeeld werden aan een databedrijf, dat ze gebruikte om Donald Trump aan de overwinning te helpen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Grote baas Mark Zuckerberg bood daarvoor vrijdag openlijk excuses aan.

De week afgesloten met de vaststelling dat Facebook in een dossier van zware stalking niet wenst mee te werken om privacy redenen en freedom of speech argument, maar kennelijk de data van 50 miljoen klanten heeft weggegeven voor een kiescampagne. Wat moeten we hiermee? ?? — Philippe Van Linthout (@jior4justice) 23 maart 2018

Dat kon dus wel, zegt de Mechelse onderzoeksrechter, maar als wij gegevens vragen in een gerechtelijk onderzoek, waarover hij uiteraard niets kan zeggen, botsen speurders op een muur. De privacy van de gebruikers gaat voor alles, klinkt het.

“Van zulke dingen breekt mijn klomp”, zegt Philippe Van Linthout nog. En, klinkt het, het is geen alleenstaand geval. “Sommige onderzoeksrechters vragen bedrijven als Google en Facebook zelfs al niet meer om hulp. Omdat ze op voorhand weten dat ze toch naar hun informatie kunnen fluiten.”

Van Linthout wil het daarbij niet laten. “Als een onderzoeksrechter zoiets vraagt, dan is het omdat het belangrijk is”, zegt hij.

Hij wijst erop dat uit veel moordonderzoeken blijkt dat alles begon met stalking.