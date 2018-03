Ronny al twee weken spoorloos: vriendin smeekt via Facebook om te zoeken in stations

Ronny Naets vertrok op 12 maart thuis om te gaan ‘uitwaaien’ en is ondertussen al twee weken spoorloos. Hij staat geseind. Naets kampt met een depressie en is zonder medicatie vertrokken. Zijn vriendin Sabine weet uit ervaring dat hij soms ronddoolt in treinstations, en is een zoekactie gestart.