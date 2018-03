Louis Vuitton stelt opvallende naam aan als nieuwe ontwerper mannencollectie

Virgil Abloh (37) wordt de nieuwe ontwerper van de mannenlijn bij Louis Vuitton. Hij volgt daarmee Kim Jones op die naar Dior trok. Abloh maakte vooral naam als creatief directeur voor Kanye West en runt met zijn eigen Off-White al een enorm populair high end streetwearlabel.

De kogel is door de kerk: Virgil Abloh volgt Kim Jones op aan het hoofd van de mannenlijn bij Louis Vuitton. Hij wordt daarmee de derde zwarte ontwerper die een Frans modehuis gaat leiden, naast Olivier Rousteing bij Balmain en Ozwald Boateng, die van 2003 tot 2007 bij Givenchy aan de slag was.

Maar nog meer bijzonder is dat Abloh met zijn eigen modehuis Off-White eerder naam maakte in de wereld van de streetwear. Dat Louis Vuitton daar geld in heeft gezien, hoeft evenwel niet te verbazen. Zo was hun samenwerking met streetwearlabel Supreme in 2017 in geen tijd uitverkocht. De wereld van de luxegoederen lijkt steeds meer op te schuiven richting streetwear, om zo een nieuwe generatie jonge rijken te bekoren. Die brengen flink wat geld in het laatje en gaven de verkoopscijfers in het segment van luxegoederen een boost van liefst vijf procent vorig jaar, blijkt uit een onderzoek van consultingbedrijf Bain & Company.

Wildste dromen

"Ik ben heel opgetogen", vertelt Abloh in een reactie aan The New York Times. "Dat ik de kans krijg om na te denken over wat het volgende hoofdstuk zal zijn bij een merk dat de top is in het luxesegment, was in mijn wildste dromen altijd een van mijn doelen. En dat ik een jongere generatie kan tonen dat je er niet op een bepaalde manier moet uitzien om deze positie te bekleden, is een fantastische manier om van start te gaan. In zekere zin heb ik hier altijd naartoe gewerkt. Zie het als de ultieme samenwerking."

Bruggen leggen

In het verleden ging Abloh ook al samenwerkingen aan met Nike, Jimmy Choo, Moncler, Champion en binnenkort ook Ikea. Dat hij uiteindelijk bij Louis Vuitton belandt, is niet toevallig. CEO Michael Burke raakte onder de indruk van de Ghanese Amerikaan toen die stage liep bij het Italiaanse modehuis Fendi en Burke daar in die tijd CEO was. "Virgil is heel goed in het leggen van bruggen tussen het klassieke en de tijdsgeest van het moment", reageert hij.