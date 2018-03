Golden State baalt: nieuwe nederlaag en sterspeler Stephen Curry is out voor eerste ronde van play-offs

Golden State zal de eerste ronde van de play-offs in de NBA zonder zijn aan de knie geblesseerde sterspeler Stephen Curry (30) afwerken. Dat heeft coach Steve Kerr zondag laten weten. Bovendien ging Golden State opnieuw onderuit: 91-110 tegen Utah.

“Het is onmogelijk dat hij zal spelen in de eerste ronde”, verklaarde de coach van de regerende NBA-kampioen. “Binnen drie weken wordt hij opnieuw onderzocht. We moeten ons voorbereiden op een periode zonder hem, we zullen bekijken hoe hij zal terugkeren.”

Toch gelooft Kerr dat Curry nog in topvorm zal aantreden in de play-offs. “We weten dat hij vaak sterk terugkeert na blessures. Er is een grote kans dat hij tijdens de play-offs zijn rentree maakt en dat de ploeg weer op volle oorlogssterkte kan draaien.”

Curry was vrijdag tegen Atlanta Hawks juist teruggekeerd van een enkelblessure die hem zes wedstrijden aan de kant had gehouden. Na een botsing met ploeggenoot JaVale McGee hinkte hij echter met een pijnlijke linkerknie de zaal uit. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Curry een band in zijn linkerknie heeft verrekt.

Foto: AP

De play-offs beginnen op 14 april.

Golden State verliest, Philadelphia en Indiana hebben ticket beet voor play-offs

Philadelphia en Indiana hebben zich zondag verzekerd van een ticket voor de play-offs in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA), na de 113-107 (na 1 verlenging) zege van de Pacers tegen Miami. Golden State ging opnieuw onderuit: 91-110 tegen Utah.

Philadelphia, dat zondag niet speelde, neemt voor het eerst sinds 2012 deel aan de play-offs. De Sixers staan op de vierde plaats in de Eastern Conference met 42 zeges in 72 wedstrijden. Indiana staat voor de zevende keer in acht seizoenen in de play-offs. De Pacers (43 zeges/31 nederlagen) zijn terug te vinden op de vijfde stek in het Oosten. Philadelphia en Indiana voegden zich in de Eastern Conference bij de al gekwalificeerde teams Toronto, Boston en Cleveland. In het Westen zijn Houston en Golden State al zeker van de play-offs.

Golden State slikte tegen Utah zijn vijfde nederlaag in acht wedstrijden. Zonder de geblesseerde sterren Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant en de zieke Draymond Green kwam de regerende kampioen vanaf het tweede kwart niet meer in het stuk voor.

Houston was met 118-99 te sterk voor Atlanta. Bij de Rockets schitterde James Harden met 18 punten, 15 assists en 10 rebounds, zijn vierde triple double van het seizoen. Cleveland won met 114-121 bij Brooklyn, onder meer dankzij 37 punten van LeBron James. Boston klopte Sacramento met 93-104.