Ronnie O’Sullivan wint Players Championship snooker en evenaart record van Stephen Hendry

Ronnie O’Sullivan (WS-2) heeft zondag in het Welshe Llandudno het Players Championship snooker gewonnen. In de finale nam de 42-jarige Engelsman vlot met 10-4 de maat van zijn zeven jaar jongere landgenoot Shaun Murphy (WS-7).

Murphy begon met een 93 break het best aan de finale, maar daarna nam O’Sullivan het voortouw. Na breaks van 54, 50, 65 en 69 kon “The Rocket” met een 6-3 voorsprong gaan rusten. In de avondsessie voegde hij er nog breaks van 92, 54, 76 en 85 aan toe voor een vlotte zege. Murphy prikte in het elfde frame even tegen met een 137 century, maar moest voor het overige het meesterschap van O’Sullivan ondergaan. Met een 143 in zijn halve finale tegen Judd Trump (WS-3) had O’Sullivan ook al de hoogste break van het toernooi op zijn naam.

Eerder dit seizoen won O’Sullivan al het English Open, het Shanghai Masters, het UK Championship en de World Grand Prix. Met een vijfde titel in één seizoen evenaarde hij het record van Stephen Hendry, Ding Junhui en Mark Selby. O’Sullivan speelde dit seizoen tien rankingtoernooien en won er dus de helft van. In zijn carrière zit de vijfvoudige wereldkampioen, die zondag zijn 47e finale speelde, al aan 33 rankingtitels. Alleen Hendry doet met 36 nog beter.

De zege in Llandudno bracht O’Sullivan 125.000 pond (143.000 euro) op, voor Murphy was er 50.000 pond (57.000 euro). Op de Order of Merit blijft O’Sullivan de nummer twee, na regerend wereldkampioen Mark Selby. Murphy blijft zevende op de wereldranglijst. Luca Brecel klimt ondanks zijn uitschakeling in de eerste ronde van de veertiende naar de elfde plaats op.

De wereldranglijst snooker op maandag 26 maart, na het Players Championship.

1. (1) Mark Selby (Eng) 1.420.275 pond

2. (2) Ronnie O’Sullivan (Eng) 895.250

3. (3) Judd Trump (Eng) 724.750

4. (4) Ding Junhui (Chn) 667.525

5. (5) John Higgins (Sch) 614.525

6. (6) Mark Williams (Wal) 459.750

7. (7) Shaun Murphy (Eng) 455.375

8. (8) Barry Hawkins (Eng) 405.225

9. (10) Marco Fu (HKo) 356.150

10. (12) Kyren Wilson (Eng) 325.750

11. (14) Luca Brecel (Bel) 315.750

12. (15) Neil Robertson (Aus) 315.125

13. (16) Anthony McGill (Sch) 313.800

14. (11) Allister Carter (Eng) 312.025

15. (13) Stuart Bingham (Eng) 310.087

16. (17) Ryan Day (Wal) 305.612

17. (9) Mark Allen (NIe) 293.950

18. (18) Stephen Maguire (Sch) 289.025

19. (19) Liang Wenbo (Chn) 253.650

20. (20) Mark King (Eng) 232.450

21. (23) Graeme Dott (Sch) 204.425

22. (22) Joe Perry (Eng) 203.450

23. (21) Ricky Walden (Eng) 196.475

24. (25) Yan Bingtao (Chn) 195.125

25. (24) Martin Gould (Eng) 184.050

26. (26) David Gilbert (Eng) 179.800

27. (27) Xiao Guodong (Chn) 171.925

28. (28) Michael Holt (Eng) 167.055

29. (30) Anthony Hamilton (Eng) 161.425

30. (29) Michael White (Wal) 155.125

31. (33) Zhou Yuelong (Chn) 146.350

32. (31) Alan McManus (Sch) 143.400

33. (35) Jack Lisowski (Eng) 142.762

...

39. (40) Dominic Dale (Wal) 122.025

49. (51) Peter Ebdon (Eng) 100.462

53. (53) Matthew Stevens (Wal) 99.000

76. (76) Ken Doherty (Ier) 47.500

83. (83) James Wattana (Tha) 33.500

99. (99) Jimmy White (Eng) 18.500

Order of Merit dit seizoen:

1. (1) Ronnie O’Sullivan (Eng) 660.500

2. (2) Mark Williams (Wal) 297.000

3. (4) Judd Trump (Eng) 272.000

. (6) Shaun Murphy (Eng) 272.000

5. (3) John Higgins (Sch) 258.500

6. (5) Luca Brecel (Bel) 250.100

7. (8) Ding Junhui (Chn) 234.500

8. (7) Mark Selby (Eng) 230.725

9. (9) Mark Allen (Nie) 182.500

10. (10) Ryan Day (Wal) 174.500