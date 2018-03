In de nacht van zondag op maandag is een vrachtwagen ingereden op een auto die in panne stond op de E313 richting Lummen. Er vielen geen gewonden.

Het ongeval gebeurde rond 3.15 uur tussen Massenhoven en Grobbendonk. De auto raakte zwaar beschadigd en de vrachtwagen, die geladen was met varkens, stond gekanteld in de berm. Het voertuig moest met een grote takelkraan rechtgetrokken worden. De rechterrijstrook was tot iets voor 6 uur versperd.