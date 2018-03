D-day voor Mike en Marjolein in ‘Blind Getrouwd’

De kogel moet vanavond door de kerk voor Mike en Marjolein in Blind Getrouwd. Vijf weken na hun jawoord moeten ze elkaar vertellen of ze samen blijven. In afwachting werken ze hun geplande activiteiten gewoon af.

“Het is duidelijk dat we allebei beseffen dat we geen match zijn.” Het zijn de woorden van Mike (39), die vorige week nog even zei waar het op stond. Wat er precies tussen hem en Marjolein (36) gebeurd is, wil VTM duidelijk niet aan onze neus hangen. Maar dat er een mirakel nodig is om hun huwelijk te redden, is zonneklaar. Vanavond staan de twee weer tegenover elkaar, op de plaats waar alles begon. Een gouden match leek het wel, met Marjolein die Mike meteen tegen haar gilet trok. Maar de vonk doofde snel uit. Zo snel dat zelfs werd beslist opnieuw apart te gaan wonen.

Vóór Mike en Marjolein vanavond de knoop doorhakken, krijgen we eerst nog beelden te zien van wat je “lopende zaken” kunt noemen. De makers hadden voor de twee nog een paar activiteiten gepland die ze als teken van goede wil ook gewoon afwerken. Zo gaan Mike en Marjolein bowlen, in het gezelschap van twee vrienden om niet te veel druk op de ketel te zetten. Terwijl de sneeuw in bakken naar beneden valt, gaan Mike en Marjolein ook nog een keer op café. Marjolein hoopt dat de rust weerkeert: “Ik hoop dat we weer normaal kunnen doen tegen mekaar.” Mike heeft dan weer tegenstrijdige gevoelens: “Het ene moment denk ik dat het de beste beslissing is geweest en het andere moment twijfel ik toch nog.”

Blind Getrouwd, VTM, 20.35u.