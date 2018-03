"Als de ‘March for our lives’ ons iets geleerd heeft, dan is het dat er nog hoop is. Zij het maar een sprankeltje"

Het was een aangrijpend evenement, zaterdag in Washington DC. Honderdduizenden Amerikanen, vooral tieners, kwamen op straat om strengere wapenwetten te eisen. De ‘March for our lives’ was een initiatief van de scholieren van Stoneman Douglas High. Op die school viel de 19-jarige Nikolas Cruz op Valentijnsdag binnen. Er vielen 17 doden. Bloedige schietpartijen op school en de Verenigde Staten worden tegenwoordig in één adem vernoemd.

Studente Emma González stond zaterdag 6 minuten en 20 seconden op het podium, precies de tijd die Nikolas Cruz nodig had om 17 van haar medestudenten te doden. Oorverdovende stilte.

Ook Yolanda ...