Bijna veertig doden bij brand in Siberisch winkelcentrum

Bij de brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo is het dodental zondag opgelopen tot 37. Onder de dodelijke slachtoffer zijn ook 9 kinderen. Dat bericht het Russische persagentschap TASS op basis van de brandweer. Er raakten ook zeker 43 mensen gewond.

Het vuur brak uit in een bioscoop op de vierde verdieping van het centrum en zette een oppervlakte van 1.600 vierkante meter in as. Meer dan 500 manschappen werden ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer had meerdere uren nodig om de brand onder controle te krijgen.

De Russische rampenbestrijding heeft momenteel 37 doden, onder wie 9 kinderen, kunnen bevestigen. Er werden 13 lichamen gevonden in een bioscoopzaal, terwijl ook meerdere mensen uit de ramen naar beneden zijn gesprongen. Gevreesd wordt echter dat de balans nog fors kan oplopen omdat nog 60 mensen vermist zijn, onder wie 41 kinderen.

Uit het brandende winkelcentrum konden ook 23 mensen door de brandweer gered worden. Ruim honderd anderen werden geëvacueerd.

Er is en onderzoek gestart om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. De speurder gaan voorlopig uit van een defecte kabel.

Russisch president Vladimir Poetin uitte zijn medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden. Hij heeft speciaal uitgeruste manschappen vanuit Moskou naar Kemerovo gestuurd. De industriestad ligt in het Siberische Koezbassgebied en telt ruim 500.000 inwoners.

Foto: AP