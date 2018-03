Noliko Maaseik is uitstekend aan de Final Four begonnen. Tegen Lindemans Aalst stak het er met kop en schouders bovenuit, goed voor een verdiende 3-0-zege. “Ik wist zeker dat het zou lukken als we het niveau van tegen Novosibirsk konden aanhouden. Al had ik het zo vlot eigenlijk ook weer niet verwacht”, lachte middenman Dane Mijatovic.