Een uitslaande brand heeft zaterdag de keuken verwoest van het Gurdwara Ram Dass Sikh Study & Cultural Centre in de Smisstraat in Hoepertingen. Singh Shan, die enkele huizen verder woont, merkte de brand als een van de eersten op en rende naar de tempel. “Ik heb samen met nog enkele anderen geprobeerd de brand te blussen, maar wij moesten de strijd al snel staken, de hitte was ondraaglijk”, zegt Singh Shan.