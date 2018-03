Fietscafé ’t Skokkelpjaat in Mechelen-Bovelingen wordt omgevormd tot een parenclub. Volgens eigenaar en uitbater Paul Moers is het dorp te rustig om er een goed draaiend fietscafé uit te baten. “Maar elk nadeel heeft een voordeel: de rustige ligging is ideaal om er een parenclub van te maken.”