Het eerste Vlaamse weekend van Peter Sagan (28) dit seizoen was er één met twee gezichten. Harelbeke verliet hij met een dikke nul, in Wevelgem scoorde hij honderd op honderd. En dus stapte het showbeest het podium op met rond de nek zijn crossbril met in fluo de boodschap: ‘1st 100%’. Zijn sponsor tevreden en de drievoudige wereldkampioen zelf ook. “Dat is een happy end”, zei de Slovaak over een weekend waarin hij met cijfertjes speelde.