Lanakense protesteert in Florida mee tegen wapens in historische ‘March for Our Lives’

FloridaIn hun stoutste dromen hadden de initiatiefnemers gehoopt op 500.000 betogers. Het werden er meer dan 1 miljoen. Samen riepen zij zaterdag op tot een strengere wapenwetgeving in de Verenigde Staten. Alleen al in Washington D.C. kwamen zo’n 800.000 voornamelijk jonge mensen de straat op, maar ook in tal van andere staten kreeg de oproep gehoor. Zo ook in Florida, waar Hannelore Niesten uit Lanaken aan een postdoctoraat werkt en meewandelde in de nu al historische ‘March for Our Lives’. “Ik heb echt het gevoel dat dit een kentering is.”