“Willen we een leger dat langs de zijlijn moet blijven?”

BRUSSEL “De kern van de zaak is: welke defensie willen we eigenlijk? Een leger dat langs de zijlijn moet blijven staan als er internationale solidariteit wordt verwacht, of een leger dat zijn steen kan bijdragen bij internationale operaties? Door te beslissen voor een vervanging van de F-16’s, kiest ons land voor dat laatste.” Daarmee reageert minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op de aanval van oud-kolonel en vertegenwoordiger van de militaire vakbond ACMP Roger Housen in het VRT-programma De Zevende Dag.