houthalen-helchteren“Het asielcentrum in de vroegere kazerne van Houthalen-Helchteren sluit”, weet burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft me hierover zelf ingelicht. We zijn al lang om de sluiting aan het vragen. We hopen wel dat de procedure voor het personeel correct verloopt.”