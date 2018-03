BRUSSELDe begrotingscontrole is rond, de regering heeft 1,4 miljard euro gevonden. De meest opvallende maatregel is de afbouw van 6.454 plaatsen voor de opvang van asielzoekers (zie blz 3). Verder is er geld gevonden voor de lastenverlaging in de e-commerce en krijgen gezinshoofden die het moeten rooien met een leefloon of met een uitkering voor gehandicapten, 40 euro per maand extra.