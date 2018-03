Alejandro Valverde is nieuwe leider in de World Tour, Tiesj Benoot is zesde

Wevelgem - De Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar) neemt na zijn eindzege in de Ronde van Catalonië de leidersplaats op de WorldTour-ranking over van Daryl Impey (Mitchelton-Scott), die sinds het begin van het seizoen de stand aanvoert. De Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan (BORA - hansgrohe) wipt na zijn overwinning in Gent-Wevelgem over de Zuid-Afrikaan naar de tweede plaats.

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) is de eerste Belg in het klassement. De winnaar van Strade Bianche zakt terug van plek 2 naar 6. Verderop staan met Jasper Stuyven (12de), Philippe Gilbert (14de), Oliver Naesen (17de), Dries Devenyns (19de), Greg Van Avermaet (22ste) en Sep Vanmarcke (25ste) nog zes andere Belgische renners in de top 25.

In het ploegenklassement neemt Quick-Step Floors de leiding over van het Australische Mitchelton-Scott. Lotto Soudal blijft achtste.

WorldTour-standen (op 25 maart)

1. (7) Alejandro Valverde (Spa/Movistar) 1039 punten

2.(14) Peter Sagan (Svk) 951

3. (1) Daryl Impey (ZAf) 861,57

4.(15) Elia Viviani (Ita) 817

5.(10) Arnaud Démare (Fra) 792

6. (2) Tiesj Benoot 766

7. (9) Simon Yates (GBr) 760

8. (6) Marc Soler (Spa) 745

9. (3) Michal Kwiatkowski (Pol) 613,43

10. (4) Vincenzo Nibali (Ita) 570

...

12.(16) Jasper Stuyven 510

14.(11) Philippe Gilbert 495

17.(33) Oliver Naesen 427

19.(18) Dries Devenyns 400

22.(25) Greg Van Avermaet 378,57

25.(23) Sep Vanmarcke 360

35.(30) Jürgen Roelandts 283

38.(121) Jens Debusschere 257

41.(36) Tim Wellens 250

47.(41) Dylan Teuns 200

57.(57) Edward Theuns 135

92.(114) Julien Vermote 72

94.(110) Yves Lampaert 69

99.(86) Pieter Serry 60

105. (/) Thomas De Gendt 58

125.(139) Bjorg Lambrecht 41

132.(112) Stijn Vandenbergh 38

144.(124) Floris De Tier 30

160.(138) Maarten Wynants 25

163. (/) Louis Vervaeke 24

188.(166) Jens Keukeleire 17

Ploegenklassement:

1. (2) Quick-Step Floors 3163 punten

2. (1) Mitchelton-Scott (Aus) 3139,99

3. (7) Movistar (Spa) 2677

4. (3) BMC (VSt) 2385,99

5. (6) BORA - hansgrohe (Dui) 2333

...

8. (8) Lotto Soudal 1696 .